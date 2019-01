Holy Food Market gesloten omdat sasdeur ontbreekt “Leverancier had beloofd dat deur op tijd zou zijn” Sabine Van Damme & Yannick De Spiegeleir

12 januari 2019

13u51 0 Gent De Holy Food Market in de Baudelokapel is gesloten door de brandweer. Aan uitbater Ladislas Leys was opgedragen tegen 10 januari een sas te bouwen voor de brandveiligheid. De bouwwerken zijn klaar, maar de deur ontbreek. “De leverancier had echt beloofd dat de deur hier de 10de zou zijn”, zegt Leys moedeloos.

‘Gesloten wegens verbouwingswerken”, hangt er aan de deur van de Holy Foodmarket. Dat klopt, maar niet helemaal. Die ‘bouwwerken’ waren opgelegd door de brandweer. “Ik moest een veiligheidssas bouwen, met een deur die naar buiten open draait”, vertelt Ladislas Leys. “Ik heb daar op zich geen problemen mee. Het sas is ook gebouwd, maar de deur zit er nog niet in. Die zit nog op transport vanuit Polen. De leverancier had mij plechtig beloofd dat de deur de 10de januari geleverd zou zijn, maar ik heb deze week een mail gekregen dat er toch vertraging is, en dat ze pas de 17de zal geleverd worden. Kan ik daar iets aan doen? Ik wil desnoods zelf naar Polen rijden om die deur op te halen, dat kost mij dan twee dagen. Maar daar had de brandweer dus geen oren naar. Ze hebben mijn vergunning ingetrokken.”

Gesloten dus, tot de deur er is. Voorlopig is dat 17 januari. “Ik hoop echt dat het sneller kan, want sluiten in zo’n drukke periode is echt rampzalig. Bovendien moet ik kijken wat ik voor de standhouders kan doen, want zij zijn mee slachtoffer. Misschien kan er via de verzekering iets geregeld worden. Ik ga de leverancier in elk geval in gebreke stellen. Ik sta met mijn rug tegen de muur.”

Het is niet de eerste keer dat Leys problemen heeft met de stad. Eerder werden ook al beperkingen opgelegd naar geluidsnormen toe, en een aangevraagd terras werd ook niet vergund. “Het is om moedeloos van te worden”, zucht Leys. “Ik heb hier een prachtig project lopen, maar ik heb er wel al grijs haar van gekregen.”