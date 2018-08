Holland gastland op negende Bierfestival 16 augustus 2018

Op zaterdag 18 augustus organiseert de Gentse Biervereniging het 9de Gentse Bierfestival. Dat gaat door in de tuin en de refter van de VIP-school aan de Martelaarlaan. Het Gents Bierfestival is ondertussen een gevestigde waarde en biedt naast een 100 binnen- en buitenlandse bieren ook een gezellige sfeer en lekkere hapjes. Op de uitgebreide bierkaart staan opnieuw enkele Belgische primeurs, maar ook de nieuwe Engelse Trappist 'Tynt Meadow'. Nederland is gastland dit jaar. Eten is er ook meer dan voldoende, zelfs in veggie-versie. De toegang tot het Bierfestival, dat loopt van 12 tot 22 uur, is gratis. Meer informatie, waaronder de bierlijst, op www.gentsbierfestival.be. (VDS)