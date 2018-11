Holebi's worden in Gent niet gediscrimineerd in eerste fase verhuurproces Yannick De Spiegeleir

26 november 2018

17u06 0 Gent Holebi’s die interesse hebben in een huurwoning maken bij het eerste contact met een makelaar via e-mail minstens evenveel kans op een plaatsbezoek als hetero’s. Dat blijkt uit praktijktesten die in Gent werden uitgevoerd door professor Pieter-Paul Verhaeghe (VUB).

De Stad Gent liet eerder al de discriminatie op de private huurmarkt onderzoeken van mensen met een migratieachtergrond, mensen met een handicap en mensen die leven van een vervangingsinkomen. Opnieuw in opdracht van de Stad Gent, voerde professor Verhaeghe (VUB) nu een nulmeting uit op sectorniveau naar mogelijke discriminatie van holebi’s.

Voor 943 Gentse huuradvertenties werden e-mails verstuurd naar makelaars en verhuurders met de vraag of een bepaald pand nog vrij was en of het kon worden bezichtigd. De ene e-mail werd ondertekend door een hetero-koppel (Jan en An) en de andere door een koppel van hetzelfde geslacht (Jan en Peter). In de e-mail was het steeds duidelijk dat het om twee partners ging en niet om twee vrienden of vriendinnen. Het onderzoek liep van mei tot juli 2018. Uit de resultaten blijkt dat koppels van hetzelfde geslacht evenveel kans maken op een plaatsbezoek als hetero-koppels.

“Dat er geen discriminatie is van holebi’s in de eerste fase van het huurproces is natuurlijk een goede zaak. Maar wat gebeurt er in latere fases bij een persoonlijk ontmoeting met de kandidaat-huurders? En wat met transgenders? Krijgen zij een eerlijke kans om te huren? Verder onderzoek dringt zich dan ook op”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van Cavaria.

In 2017 bleek dat 12 van de 86 makelaars die actief zijn in Gent, mensen met een migratieachtergrond of handicap discrimineerden in de eerste contactfase. De verderzetting van de praktijktesten en bijkomende vorming van makelaars zorgde er dit jaar voor dat bij deze 12 makelaars geen discriminatie meer kon worden vastgesteld. Om te kunnen nagaan of het verdere verhuurproces discriminatievrij is, is ook hier bijkomend onderzoek nodig. “Het is niet denkbeeldig dat discriminatie verschuift en zich subtieler voordoet bij een plaatsbezoek of een feitelijke ontmoeting. Dat geldt voor elke discriminatiegrond”, zegt professor Verhaeghe.