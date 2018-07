Hogeschool Gent krijgt volwaardige muziekcampus 05 juli 2018

In de Paddenhoek, op de hoek met de Kalandeberg, werd een voormalig schoolgebouw getransformeerd tot muziekcampus voor de afdeling Jazz, Popmuziek en Muziekproductie van KASK & Koninklijk Conservatorium. Sogent renoveerde het pand en besteedde daarbij veel aandacht aan akoestiek. Studenten kunnen het nieuwe schooljaar aanvangen in een gloednieuwe, op maat gemaakte campus. Het imposante pand werd gebouwd begin de jaren 60. Een tijdlang deed het dienst als werkplek voor de registratie van belastingen. Toen de provincie Oost-Vlaanderen eigenaar werd, werd het complex gebruikt als school en als loket. Sogent kocht het in 2011. De voormalige conciërgewoning die tussen het hoofdvolume en de Bank van de Arbeid geprangd zat, werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Het hoofdvolume werd volledig gestript. (VDS)