Hoger Onderwijs in Gent bundelt krachten voor Klimaatmars Yannick De Spiegeleir

29 november 2018

20u04 0 Gent In een unieke samenwerking slaan UGent, Arteveldehogeschool, HoGent, Odisee en KULeuven Technologiecampus Gent letterlijk en figuurlijk de handen in elkaar naar aanleiding van de internationale klimaattop COP24 in Katowice (Polen).

Alle Gentse hogeronderwijsinstellingen roepen op om deel te nemen aan de Brusselse klimaatmars met de dringende boodschap dat het klimaat geen bijzaak is. Deze nationale klimaatmars Claim the Climate, georganiseerd door Climate Express en de klimaatcoalitie, wil het grootste Belgische klimaatprotest ooit worden met duizenden burgers die luid en duidelijk eisen dat de beloften van het Akkoord van Parijs omgezet worden in daden.

Het hoger onderwijs in Gent roept via een gezamenlijke video studenten, docenten en onderhoudspersoneel op om mee op de trein of aanhangfiets te springen richting Brussel op zondag 2 december. In het videobericht spreken zowel de Rector van UGent, Rik Van de Walle, als de algemeen directeur van Arteveldehogeschool, Tomas Legrand, maar ook studenten zoals wereldkampioene turnen Nina Derwael, academici én personeel van de diverse onderwijsorganisaties zich uit voor een sociaal rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid.

Deze unieke gezamenlijke boodschap van het Gentse hoger onderwijs wil een wake-up call zijn om klimaatactie hoog op ieders agenda te plaatsen. De klimaatverandering is namelijk bepalend voor de toekomst van álle studenten en medewerkers.

Met de collectieve video, mozaïekmuren van blue planet handen en gigantische spotlights op de muren van Campus Kantienberg (Arteveldehogeschool) onderstrepen de Gentse hogeronderwijsinstellingen het belang van duurzame acties voor het behoud van de planeet.