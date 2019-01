HoGent trakteert blokkende studenten op massage Yannick De Spiegeleir

15 januari 2019

15u59 0 Gent De eerste examenperiode van het academiejaar stelt de blokkende studenten zwaar op de proef. Om de druk even van de ketel te nemen trakteerde de Hogeschool Gent meer dan 100 studenten op een deugddoende massage.

Een groot leslokaal op campus Schoonmeersen werd omgevormd tot een pop-upmassagestudio. Het aanbod bleek vooraf in trek. “Op minder dan een kwartier tijd waren alle plaatsen volzet”, zegt Jan Desmet, hoofdmedewerker van de dienst Studentenvoorzieningen van de HoGent. “De blokperiode is dan ook een zware beproeving voor al onze studenten. Lange dagen, weinig rust en gewijzigde voedingspatronen zijn slechts enkele van de uitdagingen. Daarom wilden we hen graag deze opkikker aanbieden.”