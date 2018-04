Hoe moet het verder met SoGent? 25 april 2018

02u51 0 Gent Het dossier S-gebouw, een bouwproject achter het Sint-Pietersstation, wordt weer vlot getrokken. Dat schrijft nieuwssite Apache.

De selectieprocedure voor een architectenbureau lag een jaar stil, nadat algemeen directeur Didier Nachtergaele onregelmatigheden aan het licht bracht. Eén van de juryleden moest oordelen over de architectenbureaus, maar één van de betrokken architecten zat zélf in een jury voor een project waarin het geviseerde jurylid als kandidaat deelnam. "Ons-kent-ons", vond Nachtergaele en er werd afgesproken het jurylid te verwijderen. Door het ontslag van schepen Tom Balthazar, toen ook voorzitter van SoGent, gebeurde dat uiteindelijk niet, en Nachtergaele bleef uit protest weg van de juryvergaderingen. Dat kostte hem uiteindelijk zijn job. Terwijl de procedure nu wel probleemloos kan verdergaan zonder directeur. Het ontslag van Nachtergaele blijft voor beroering zorgen. Homans vernietigde zijn ontslag in de paasvakantie, maar volgens schepen Sven Taeldeman (sp.a) zijn enkel de besluiten die tot het ontslag hebben geleid nietig, niet het ontslag zelf. "Is hij nu ontslagen, of niet?" Op die pertinente vraag kreeg de oppositie maandagavond op de gemeenteraad geen antwoord. Schepen Sven Taeldeman blijft het ontslag afdoen als een noodzakelijke ingreep, omdat twee directeurs op voet van oorlog leefden. Uit een rapport dat de algemeen directeur aan de Raad van Bestuur bezorgde, klinkt echter een heel ander verhaal. Burgemeester Termont moest zijn schepen ter hulp schieten, en sloot de discussie abrupt af met de mededeling dat de stad momenteel zelf niet weet hoe het zit en dat de juridische procedure loopt." (VDS)