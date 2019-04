Historische Lakenhalle in Belfort krijgt moderne infobalie Erik De Troyer

11 april 2019



In Gent zijn ze er niet bang van om al eens een historisch gebouw een modern hoekje te geven en nu is de Lakenhalle in het Belfort aan de beurt. Binnen enkele weken opent daar de nieuwe infobalie, een glazen blok midden in een zaal uit de middeleeuwen.

“Het is een tijdelijke constructie”, zegt Patty Delanghe van Historische Huizen. “Ons personeel zat tot nu toe in een klein houten hokje. In de winter was het daar zeer koud voor het baliepersoneel en we hadden wat plaatsgebrek. Die nieuwe constructie moet daar een oplossing voor bieden.”

“De balie kan probleemloos verwijderd worden zonder een spoor na te laten”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Er wordt momenteel gewerkt aan een masterplan voor de Lakenhalle en dat moet tegen 2022 klaar zijn. Dan zal de infobalie verhuizen naar de kelder van het Belfort waar eerder kabinetten van schepenen gevestigd waren. Delen van de huidige constructie zullen dan gerecupereerd kunnen worden.”