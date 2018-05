Historische boten meren aan in Portus Ganda 25 mei 2018

Liefhebbers van varend erfgoed kunnen zich de komende dagen vergapen aan Portus Ganda. Een vijftiental schepen van het internationale gezelschap The Barge Association ligt op uitnodiging van de havenmeester voor anker in de Gentse jachthaven. Het gaat om gerestaureerde handelsschepen of replica's van historische vaartuigen van soms wel meer dan honderd jaar oud. "Elk jaar doen we met alle leden een rally op de Europese binnenwateren. Deze keer kozen we Gent uit als uitvalsbasis. Onze boot ligt het hele jaar door in Brugge, maar we zijn onder de indruk van het prachtige Gent. We zijn vereerd dat we hier mogen verblijven", zegt de Brit Chris Grant. De boten van The Barge Association zijn nog het hele weekend te bewonderen in de Arteveldestad.





