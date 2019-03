Hiphopevenement Trillers valt in water na sluiting Kompass: “Burgemeester heeft droom van jonge ondernemer gebroken” “Hoe lang duurt het tot niemand nog iets wil organiseren in Gent?” Sam Ooghe

14 maart 2019

18u54 0 Gent De sluiting van de Kompass Klub, op burgemeestersbevel door Mathias De Clercq (Open Vld), laat sporen na. De jubileumeditie van het hiphopevenement Trillers stond zaterdag gepland, maar valt in extremis in het water. Organisator Jef Willem haalt in een reactie zwaar uit naar De Clercq.

“Ernstige aanwijzingen dat er zich in Kompass Klub herhaaldelijke illegale drugsgerelateerde activiteiten voordoen”: dat was de aanleiding voor de burgemeester om deze week te beslissen dat de keet vier maanden dicht moet. De tijdelijke sluiting hing al even in de lucht, want De Clercq had maatregelen aangekondigd na het overlijden van Mathias Hofman, die in januari bezweek als medewerker van de Klub.

Droom van jonge ondernemer

Bij Kompass zelf werd er woensdag al verbolgen gereageerd. De uitbaters stappen naar de Raad van State om tegen de beslissing in te gaan. Maar vóór de Raad een arrest velt en de beslissing eventueel omkeert, blijft de Klub gesloten. En dat is bijzonder slecht nieuws voor wie zaterdag een kaartje had om naar het hiphopevent Trillers te gaan. De jubileumeditie, want zaterdag werd vijf jaar Trillers gevierd.

“Maar in de plaats van vijf jaar liefde en respect voor elkaar vieren, heeft u nu de droom & financiën van een jonge ondernemer gebroken”, schrijft Jef Willem, de bezieler van Trillers en zelf een dj, in een open brief naar de burgemeester. “Heeft u enig idee wat de gevolgen zijn van uw beslissing op cultureel niveau voor de duizenden jongeren die Kompass samenbrengt elke week? En de gevolgen op financieel niveau?”

“Wij startten afgelopen januari 2019 nog maar nét een nieuwe onderneming op en hebben gigantisch geïnvesteerd in onze datum in Kompass op 16 maart, nu zaterdag”, gaat Willem verder. “De kans zit erin dat we definitief moeten stoppen door uw beslissing. Een mooie stem voor de ondernemers bent u. De mijne voor u bent u alvast honderd procent kwijt.”

Geduld

Aan de meer dan duizend feestvierders die al een ticket kochten, vraagt Willem geduld. “Tot we deze situatie volledig begrijpen”, klinkt het. “Wij zitten ook in totale overmacht en doen er alles aan om zo correct en snel mogelijk te handelen.”

“Ik ben er kapot van. Gebroken", schrijft Willem nog. “Deze beslissing gaat over zo veel meer dan Trillers, Kompass of drugs. Het is een gijzeling van onze toekomst, onze jongeren en onze cultuur. What’s next? Hoe lang duurt het nog tot niemand nog iets wil organiseren in Gent?”