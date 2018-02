Hinder op stadsring door werken aan tramsporen 14 februari 2018

02u54 0

Wie over de stadsring R40 moet, rekent best wat extra tijd in voor de zone Martelaarslaan. Daar voert De Lijn herstellingen uit aan de tramsporen in de bocht. Daardoor is de baan in één rijrichting afgesloten voor alle verkeer. Het autoverkeer wordt in beide richtingen over één rijstrook gestuurd, en dat leidt uiteraard tot files.





Ook tramlijnen 2 en 4 zijn onderbroken, maar De Lijn voorziet een pendelbus tussen het Sint-Pietersstation en de Rozemarijnbrug, die in een lus rijdt via de Neermeerskaai, de Jubileumlaan, Charles Andrieslaan, de Marteraarslaan en de Groot-Brittanniëlaan. Op de lus worden de haltes slechts in 1 richting bediend. De pendelbus stopt wel in de 2 richtingen aan de tramhaltes Meersstraat en Koning Albertbrug. De werken worden deze week afgerond. (VDS)