Hier valt op oudejaar te feesten Erik De Troyer

30 december 2018

13u42 0

Oudejaar is voor velen synoniem met eens goed doorzakken. Er valt elk jaar zo veel te beleven in Gent dat het moeilijk is om door het bos de bomen te zien. Daarom een overzichtje van de strafste feestjes aan het begin van 2019.

Het Vuurwerk

De klassieker van oudejaar. Aan Portus Ganda verzamelen duizenden mensen om naar het vuurwerk te kijken. Gouden tip: kom vroeg genoeg en spreek op voorhand af waar precies. De straatverlichting gaat namelijk uit en daardoor is mekaar terugvinden niet altijd evident.

Vooruit

Voor wie liever dansend de nacht in gaat is er naar jaarlijkse traditie Hindu Nights in de Vooruit. Het is een feest voor de snelle beslissers want Hindu Nights is zo goed als uitverkocht. Een ticket kost 23 euro in voorverkoop. Verwacht vooral veel rockklassiekers. Ook Pop Life heeft die avond een stek in de Vooruit maar is al uitverkocht.

Kompass Club

Voor wie echt niet kan wachten is het feest in de Kompass Club nu al bezig. Kompass New Year’s Rave is een driedaags house- en technofestival in de fabrieksgebouwen aan de Ottergemsesteenweg. Met Richie Hawtin en Dave Clarke. Tickets 20 tot 25 euro.

Charlatan

De Charlatan begint er om 0.30u aan onder de noemer ‘From Disc till Dawn’. Met uitbater Gerald, alias Gayrald, als eerste party-dj. Daarna volgen onder andere Rakesh en Davidov,... de Charlatan kiest duidelijk voor de huis-dj’s. Bij de Charlatan weten ze ook dat niets belangrijker is dan regelmaat. Daarom wordt er om 8u ontbijt geserveerd. Kaarten kosten 12 euro aan de deur, Er is geen voorverkoop.

De Centrale

In de Centrale vindt Bal Final plaats, het oudejaarsfeest dat vooral op folk- en wereldmuziek gericht is, georganiseerd door de mannen van Boombal. Het feest begint ook lekker vroeg: om 21u al en gaat door tot 4u. Er kan zelfs al op voorhand samen getafeld worden. Ticket: 17 euro.

Artcube

Artcube gaat retro op oudejaar. Niet jaren 70 of 80 maar wel jaren 90. Daarvoor slaan Bonzai Records en Age of Love de handen in elkaar. Naar eigen zeggen het grootste retro oudejaarsvent in België. Wie dat wil kan ook een menu eten samengesteld door “Gaston Rooftop Restaurant”. Ticket 25 euro (zonder eten)

Asgaard

Wie het liever wat alternatiever heeft kan op oudejaar terecht in Jeugdhuis Asgaard in Sint-Amandsberg. Daar wordt voor de tweede keer een Metal New Year georganiseerd.

Sioux

De legendarische fuifzaal Sioux gaat de pop-tour op met ‘Pop ‘til you drop’. Kaarten kosten 15 euro. Deuren openen om 23u.

Maar er is natuurlijk nog veel meer. Zowat alle bekende cafés openen op oudejaar de deuren. Veel plezier in het oude en het nieuwe jaar!