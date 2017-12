Hier valt er wat te vieren ENORME HOEVEELHEID GROTE FEESTEN OP OUD EN NIEUW ERIK DE TROYER

02u37 0 Foto Wannes Nimmegeers Op middernacht zal er opnieuw vuurwerk zijn aan Portus Ganda. Gent Oudejaar in Gent, dat is vooral één grote dansvloer. Voor wie nog niet weet hoe oudejaar door te komen, hebben wij een overzicht van de strafste feestjes in de stad. Van drie dagen harde beats in de Kompass Club tot folk in de Centrale.

Vuurwerk





Klokslag middernacht start aan Portus Ganda het vuurwerk. Een perfecte gelegenheid om 2018 te beginnen met een (nieuw) lief of voor wie al een lief heeft die eens dicht tegen de gilet te trekken. Zorg ervoor dat je ruim op tijd bent, want het kan druk worden aan Portus Ganda en niemand wil dat moment missen.





Eskimofabriek





Heel veel techno- en dansmuziek in de Gentse feesttempels. Kozzmozz en Moonday delen de Eskimofabriek in met het eindejaarsfeest NOVA. Elke fuiforganisator heeft zijn eigen zaal met dj's. Gary Beck (Schotland) en Rebekah (GB) zijn de headliners. Tickets kosten 26 euro. De deuren openen om 22.30u.





Artcube





In Artcube vindt drum-'n'-bassfeestje 'Enter The Future' plaats met ondere andere Zero T en Foreign Concept. Tickets 22,88 euro (in voorverkoop). Meer info op www.starwarz.be





Kompass





Voor de Kompass Club langs de Ottergemsesteenweg Zuid volstaat één feestnacht niet. Zij houden er meteen drie onder de noemer 'Kompass New Year's Rave. Te beginnen op 30 december en eindigend op 2 januari. Ritchie Hawtins, Erol Alkan en Luke Slater zijn slechts een paar van de vele grote namen die de boel zullen opleuken. Tickets kosten 12 tot 27 euro. Voor de drie dagen kost een ticket 49 euro. www.Tibbaa.com





Vooruit





Twee klassiekers tegelijkertijd in de Vooruit. Rock & Soul bij Hindu Nights in het Vooruit Café, de ballroom en op het winterterras. De fuiforganisator belooft clowns, goochelaars en goeie muziek. Tickets kosten 25 euro en de deuren gaan open om 23 uur. In de concertzaal van de Vooruit is Poplife terug. Onder andere dj Neon en Davidof staan er op het programma. Daar zijn bezoekers vanaf 23 uur welkom en betalen ze 23 euro voor een ticket.





De Centrale





Voor wie geen zien heeft in zware beats is er Soirée Bourrée in De Centrale. De organisatie van Boombal focust op wereldmuziek en folk. Er is onder andere live-muziek van Pablo Golder de Deya XL. Vanaf 23 uur nemen dj's de dansvloer over. Tickets kosten 17,5 euro, de deuren gaan open om 22 uur.





Charlatan





De Charlatan is altijd een goede stek om de nacht door te brengen. Zowat alle huisdj's komen er langs, waaronder Rakesh, El Gringo (Benoelie) en Gerald Claes zelf onder zijn pseudoniem Gayrald. (10 euro).





En verder...





In zaal Lux aan de Dendermondsesteenweg komen Mo & Benoelie (The Glimmers) nog eens samen. Er zijn ook feestjes in de Tijuana, café Missy Sippy, de Millie Vanillie, de Sioux, de Video, Club 69, Kinky Star en de Niche Club...en veel meer natuurlijk.