Hevige rookontwikkeling door vogelnest 16 april 2018

Een vogelnest heeft zaterdagavond de Afsneekouter in Afsnee op z'n kop gezet. Het nestje verstopte een schoorsteen van een woning. Dat veroorzaakte heel wat rookontwikkeling. Alleen kregen de buren het merendeel van de rook binnen door een gat in de schouw. De brandweer verwijderde het vogelnestje. Gewonden vielen er niet. De Afsneekouter was door de interventie wel versperd. (JEW)