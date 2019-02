Het zomert in de winter Geniet mee van de beelden Sabine Van Damme

15 februari 2019

17u30 0

Fotograaf Wannes Nimmegeers opende vandaag de jacht op de zonnekloppers. Het gebeurt immers niet zo vaak dat je midden februari in t-shirt kan buiten zitten, hier in ons Belgenland. Geniet mee van de zomerse sfeer in de winter.