Het waren vooral rustige Feesten 1.290.000 BEZOEKERS, MAAR NAUWELIJKS INCIDENTEN OF VERZORGINGEN SABINE VAN DAMME

24 juli 2018

02u40 1 Gent De Gentse Feesten 2018 klokken af op 1.290.000 bezoekers, evenveel als vorig jaar. Het jubileumjaar mag een succesverhaal genoemd worden. Er waren nauwelijks problemen en nauwelijks verzorgingen. Alleen wildplassen is en blijft een probleem, zelfs met een boete van 120 euro.

"1.290.000 bezoekers, dat is meer dan voldoende", vindt Feestenschepen Christophe Peeters. "Zo blijft het draaglijk en aangenaam. Dagen met 200.000 bezoekers, zoals op 21 juli, dat is gewoon voor niemand leuk."





Op zo'n dagen is het drummen op alle pleinen en in de straten. "Daarom moeten we de plaatsen van straatartiesten misschien herbekijken. Groepen in de Belfortstraat die de hele weg inpalmen zorgen voor teveel drukte. Al blijven straatartiesten wel een heel grote waarde hebben, daar twijfelt niemand aan."





15 ton minder afval

Peeters maakt ook de vergelijking met andere evenementen. "De Gentse Feesten komen nationaal veel minder aan bod. Maar als je kijkt naar pakweg Tomorrowland: zij lokken minder bezoekers, maar hebben meer incidenten. Bij ons wordt één op de 900 bezoekers verzorgd bij het Rode Kruis, bij Tomorrowland zijn dat er één op zeventig. Er waren nauwelijks enkele schermutselingen."





Ivago is dit jaar de grote winnaar. Door het verbieden van wegwerpbekers is er ruim een kwart minder afval opgehaald. "Ons cijfer daalde met 27 procent", zegt milieuschepen Tine Heyse. We haalden meer dan 15 ton minder afval van de grond, ook buiten het centrum was het properder.





De 'bekermensen' van Eco-cup waren ook echt tevreden. De samenwerking verliep vlot. Er waren negen bekertransporten naar de vaatwas in Luik. Een eindafrekening is er nog niet. We weten wel al dat we een extra afleverpunt moeten voorzien. Wie nu nog bekers heeft, kan ze niet meer inruilen voor geld. Dat kan eigenlijk niet."





Meer fietsers

Nog opvallend: de 'mobiliteit' is veranderd. "Mensen hebben de klik gemaakt", zegt mobiliteitsschepen Watteeuw. "Er waren opvallend meer fietsers. We moeten - ondanks meer controles - veel minder pv's uitschrijven voor parkeren op bewonersplaatsen, wat erop wijst dat mensen die plaatse nu respecteren. 335.688 reizigers gebruikten het speciaal tram- en busaanbod. Er is eigenlijk op geen enkel moment een mobiliteitsprobleem geweest, zelfs niet op een dag met 200.000 bezoekers."





Burgemeester Termont heeft er zijn laatste Gentse Feesten in functie opzitten, net als organisator Guido De Leeuw. "Maar geen nood", zegt hij. "Guido en ik gaan voortaan de animatie verzorgen in het 'ouwemannekenshuis'.





Voor wie het nu al mist: de Gentse Feesten 2019 starten op 19 juli.