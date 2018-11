Het verkeerde slachtoffer gekozen:

agressieve chauffeur viseert BMW op R4... met flik aan het stuur Sam Ooghe

30 november 2018

12u48 0 Gent Een man uit Mariakerke (23) moet voor de correctionele rechtbank een veroordeling vrezen voor verkeersagressie. Hij ging zijn boekje te buiten op de R4 tegen een wagen met een Gentse politieman aan het stuur.

De flik was op dat moment niet aan het werk. Hij bestuurde de wagen, zijn vriendin zat naast hem. De man deed vandaag voor de correctionele rechtbank zijn verhaal over de feiten van juni vorig jaar.

“We stonden in de file op het linkerrijvak, op de John F. Kennedylaan. Toen ik erna een vrachtwagen op links inhaalde, zag ik hoe de wagen achter mij met zijn grootlichten flitste. Ik heb gewoon mijn snelheid gehouden, maar de auto reed mij ineens op rechts voorbij. ‘Ik maak u kapot', riep hij, ‘ik maak u van kant’.”

De politieman, zonder advocaat, vertelde alles op een bijzonder coherente manier. Hij had de conclusies van zijn tegenstrever maar ‘s morgens in handen gekregen, maar kon zorgvuldig de tegenstrijdigheden eruit plukken. De beklaagde had duidelijk het verkeerde slachtoffer gekozen.

“Erna heeft hij mij proberen te blokkeren”, ging de flik door. “Hij dwong mij naar de zijkant, en ik raakte zelfs de vangrail. Toen reed ik nog zo'n 40 kilometer per uur. Mijn vriendin was bijzonder onder de indruk.” De politieman vraagt een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s voor alle kosten aan zijn wagen die hij moest maken. “En hoe die man berecht wordt? Dat is mijn zorg niet.”

De beklaagde ontkent de kwaadwillige belemmering van het verkeer, maar de verklaring van een onafhankelijke getuige spreekt in zijn nadeel. Het parket vraagt een werkstraf en een boete van 800 euro.