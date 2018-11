Het Tandwiel bouwt schooltuin om tot avontuurlijke speelplaats Yannick De Spiegeleir

14 november 2018

14u38

De leerlingen van Freinetschool Het Tandwiel hebben deze ochtend hun vernieuwde speelplaats in gebruik genomen. Tijdens de herfstvakantie werd de eenvoudige schooltuin omgebouwd tot een avontuurlijke speelplek. De ouders van de leerlingen gingen aan de slag met boomstammen en vormden een bestaand speeltuig om tot een boomhut. De materialen verzamelden de vlijtige vrijwilligers via tweedehandssites of met de hulp van de stedelijke groendienst. Freinetschool het Tandwiel schrijft stilaan een succesverhaal. Op twee jaar tijd groeide het aantal leerlingen van nul naar honderdtwintig kleuters mede dankzij de groei van het aantal jonge gezinnen in de wijk.