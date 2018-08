Het Spectrum begint met unieke richting in Oost-Vlaanderen 11 augustus 2018

02u34 0 Gent Het Spectrum begint op 1 september met een unieke richting in Oost-Vlaanderen: Internationaal transport en goederenverzending. "We merken steeds vaker dat de vraag naar logistiek personeel toeneemt", zegt technisch adviseur van de school Patrick De Groote.

Oost-Vlaamse leerlingen, die op secundair niveau de nieuwe richting wilden volgen, moesten hiervoor naar Antwerpen, Hasselt of West-Vlaanderen. Maar Het Spectrum in Gent, de vroeger VIP-school aan de Martelaarslaan, vond het gat in de markt voor wie droomt van een carrière als dispatcher, douanedeclarant of magazijnbediende. "De richting is bestemd voor leerlingen die na de technische school of ASO een zevende jaar willen volgen", aldus De Groote. "Ook wie al een zevende jaar in een beroepsrichting achter de rug heeft kan deze opleiding volgen." Instappen kan je vanaf 1 september of 1 februari. De opleiding biedt ook heel wat interessante seminaries en bedrijfsbezoeken aan, aangevuld met een stage van acht weken per module. "Het leuke is dat je nadien onmiddellijk aan de slag kunt, want er staan in de haven honderden jobs te wachten. En als je dan nog niet wil werken, kan je altijd verder studeren in de richting Logistiek Management." Vrezen voor plaatsgebrek hoef je voorlopig nog niet. Slechts vier leerlingen hebben zich ingeschreven. (JEW)