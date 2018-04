Het lijkt Syrië, het is Gent 14 april 2018

Gebouwen gehavend door bommen en granaten, het zijn beelden die we onderhand gewoon zijn uit het oorlogsgebied in Syrië. Maar in Gent zijn gelijkaardige taferelen te zien. Hier gaat het dan - uiteraard - niet om bombardementen. Maar de afbraak van drie uitgeleefde sociale woontorens doet er wel aan denken. De eerste toren is weg en werd al vervangen door drie lagere, moderne exemplaren. De tweede toren werd asbestvrij gemaakt, gestript, en wordt nu nog rechtgehouden door de liftkoker. Eens ook dat gebouw weg is, start de afbraak van de derde toren. Tegen 2023 moet alles af zijn, het project kost 50 miljoen euro. (VDS)