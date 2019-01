Het is alsof u weigert om uw voertuig te laten verzekeren” Man verschijnt voor de 24ste keer voor de rechtbank



JDG

15 januari 2019

18u28 0 Gent Voor de tweede week op rij moest een man uit het Gentse voor de rechtbank in Gent verschijnen. Vorige week nog kreeg de veelpleger een celstraf van 12 maanden van de politierechter. Dinsdagmiddag moest hij zich opnieuw verantwoorden omdat de verzekering van zijn wagen niet in orde was.

De man heeft ondertussen 23 veroordelingen op zijn ‘palmares’ staan, bijna elke keer omdat de verzekering van zijn wagen niet in orde was. Vorige week nog kreeg hij van de politierechtbank in Gent 12 maanden celstraf. In 2016 werd hem dan weer een rijverbod van 5 jaar opgelegd door de rechtbank in Antwerpen.

“Ik had mijn wagen toen juist gekocht, maar ik ben kort daarna op vakantie vertrokken”, stelt de man. “Toen ik terugkwam, ben ik bijna meteen aangehouden.”

De rechtbank leek weinig begrip te hebben voor het verhaal van de man. “U weigert precies om uw voertuig te laten verzekeren. Vorige week nog werd u veroordeeld voor soortgelijke feiten. Het is alsof u achter tralies wil belanden”, stelt het Openbaar Ministerie.

Naar eigen zeggen rijdt hij ondertussen niet meer met de wagen. Zo zou hij zijn voertuig twee jaar geleden hebben verkocht. Volgende week woensdag mag de man opnieuw langskomen om zijn vonnis aan te horen.