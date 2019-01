Het gluren kan beginnen in de Jan Breydelstraat Tweede editie van Vitrines d’ Amour zet 55 kunstenaars in 51 etalages



Sabine Van Damme

25 januari 2019

09u08 0 Gent Valentijn valt vroeg dit jaar, toch zeker bij The Fallen Angels in de Jan Breydelstraat. Daar hangt nu al een leuke installatie met 8 kijkkastjes aan de winkelruit. Die zal deel uitmaken van de tweede editie van Vitrines d’ Amour, een initiatief van Gent Linkeroever.

Van 1 tot 14 februari kan je weer Vitrines d’Amour, waarbij 55 kunstenaars zich mogen uitleven in 51 etalages van winkels en horecazaken, ontdekken. Het is een initiatief van de vereniging Gent Linkeroever, waardoor het overgrote deel van de Vitrines d’Amour zich ook in dat gebied bevindt, tussen de Leie en de Coupure. Zij maken van Valentijn - de commerciële hoogdag van kitsch en romantiek, van pluche en plastiek - iets kunstigs.

Alleen zijn ze er in de Jan Breydelstraat al iets vroeger bij. De etalage van The Fallen Angels is al helemaal naar de hand gezet van Nicolas Van Parys. Hij creëert collages met oude postkaarten, magazines en recente beelden. In The Fallen Angels, waar oude postkaarten deel uitmaken van het assortiment, kon hij zich volledig uitleven. De winkel is dan ook tijdelijk omgedoopt tot The Cutting Angels. Aan de winkelruit zijn nu acht kijkkastjes bevestigd, die de toeschouwers als voyeurs uitnodigen. En dat werkt: mensen stoppen, en gluren.

Leuk detail is dat kunstenaar Nicolas Van Parys en ‘winkelmadam’ Ganesha Vancoillie elkaar al heel lang kennen. Geen jeugdliefdes, al zou dat wel in het thema passen. “Nee, we waren gewoon beste vrienden, op school al”, lacht Ganesha. “En het is leuk dat we nu nog eens kunnen samenwerken.”

De komende week zullen er dus nog kunstwerken verschijnen in de Jan Breydelstraat, de Burgstraat en alle straten daar rond, tot aan de Annonciadenstraat en de Ajuinlei. Het officiële startschot van Vitrines d’Amour wordt gegeven op vrijdag 1 februari om 18 uur in de Burgstraat, de finissage is op 14 februari vanaf 19 uur in de binnentuin van Het Objectief in de Oude Houtlei.

Meer info over Vitrines d’ Amour op Facebook, en meer werk van Nicolas Van Parys op Instagram