Het Gentse pyjama-merk Woody gaat interactieve toer op Jeffrey Dujardin

18 januari 2019

11u02 0 Gent Het bekende Gentse pyjama-merk Woody viert in 2019 zijn 25ste verjaardag. Het merk is gekend voor zijn vrolijke kleuren en daarnaast ook de gekende diertjes. Na 25 jaar pyjama’s neemt het merk een frisse start, een nieuw logo, een nieuwe naam voor het bedrijf en interactieve pyjama’s.

In 1993 ging Gentenaar Michel Van De Velde op zoek naar een pyjama voor zijn dochter. Toen die zoektocht op een sisser uitdraaide besloot hij JellyCoe op te richten, het bedrijf achter het gekende Woody. 25 jaar later blijft het Gentse pyjama-merk innoveren. In 2017 kocht een Turks bedrijf die al jaren samenwerkte met Woody de aandelen over en blies het merk nieuw leven in. Een nieuw logo, een nieuwe naam en zelfs interactieve pyjama’s waarin verscheidene verhalen verborgen zitten.

Dieren komen tot leven

“We moeten mee met onze tijd”, zegt CEO Mehmet Batur. “De kinderen van vandaag zijn niet dezelfde als tien jaar geleden. Tegenwoordig kunnen ze al werken met een IPad vooraleer ze kunnen praten.” Daarom besloten Mehmet samen met Steven Van De Velde, de managing director, een multimediale fantasiewereld te creëren. De Woody Wereld. “Via een app kan je de diertjes op de pyjama’s inscannen, waardoor ze tot leven komen”, zegt Steven. “We wilden weten hoe kinderen Woody ervaren, daarom hebben we onze jonge fans aan het woord gelaten. Met de soms grappige en bijzondere elementen hebben we onze wereld gecreëerd.” De diertjes zullen in 3D te zien zijn, de kinderen kunnen er selfies nemen met hun favoriete diertje of dieper in de Woody Wereld duiken. “We willen de fantasie van de kinderen prikkelen en hen ook een positieve boodschap meegeven.” Naast de app zullen er ook verborgen verhaaltjes op de pyjama’s verstopt zijn en zullen er kortverhalen gepubliceerd worden. “En natuurlijk hebben we ook onze nieuwe wintercollectie voor 2019.”

In de Gentse Artcube kregen 500 gasten donderdagavond een voorsmaakje wat er komen zal. De ‘Woody’s Factory of Dreams’, het werd een avond vol kleur, plezier en muziek. “Dit is een droomstart”, zegt Mehmet. “Maar naast deze droomstart hebben we nog een droom kunnen waarmaken. Bij elke pyjama die verkocht wordt, zal er 10 eurocent naar het goede doel gaan.” De aanwezigen waren alvast zeer enthousiast over het nieuwe parcours.