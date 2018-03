Het gaat eindelijk vooruit aan de Reep 02 maart 2018

Het ziet ernaar uit dat het openleggen van de Reep dit keer écht aan het gebeuren is. Lange tijd leek het alsof er nauwelijks gewerkt werd, maar plots gaat het vooruit. Aan de kant van het Bisdomplein komen zelfs als kaaimuren piepen. Op die trappen zullen in de toekomst zonnekloppers kunnen genieten van de zomer, net zoals dat aan de Graslei gebeurt. Het lijkt erop dat de timing - dit najaar - zelfs écht gehaald zal worden dit keer. Dan zal de vier jaar oude Scaldissluis ter hoogte van de Oude Beestenmarkt eindelijk écht kunnen werken, om kajakkers en kleine bootjes die dan over de opengelegde Reep komen aanvaren, te versluizen naar de Portus Ganda. (VDS)