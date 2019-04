Het eerste openluchtfeestje ooit op Flanders Expo, tussen de hallen: “Iedereen kan met de tram komen” OSG

03 april 2019

14u29 0 Gent Feestlocaties genoeg in Gent, maar op één plek werd vreemd genoeg nog nóóit gedanst: tussen de hallen van Flanders Expo. “De locatie is nochtans zo goed bereikbaar”, aldus Gilles De Bruyne, die er deze maand met zijn ‘open air’ 2.500 feestvierders wil ontvangen. “Er hoeft eigenlijk niemand met de wagen te komen.”

Flanders Expo staat bij de Gentse nachtraven natuurlijk bekend als locatie van I Love Techno. Dat feestje trok in 2015 echter naar het Franse Montpellier. Sindsdien is het op de terreinen van Flanders Expo, zeker wat alternatieve muziek betreft, muisstil.

Tot eind deze maand. Op 21 april slaan twee Gentse concepten, ABSTRKT en Moonday, de handen in elkaar om de eerste 'open air party’ ooit te organiseren tussen de hallen van Flanders Expo. “Deze plek is zeer goed bereikbaar", zegt Gilles De Bruyne van Moonday. “Tram 1 stopt hier voor onze neus. We verwachten zo'n 2.500 mensen, en die kunnen bij wijze van spreken allemaal met het openbaar vervoer komen. We voorzien zelfs bewust weinig parkeerplaatsen”, klinkt het. Voor het milieu, maar ook om dronken sturen tegen te gaan. “De muziek gaat uit om 22 uur - en erna rijden trams rechtstreeks naar het stadscentrum en de Charlatan voor een afterparty.”

Op de twee podia staan op 21 april enkele bekende namen, zoals Bjarki, Erol Alkan en Volruptus. Info over de laatste tickets vindt u op de Facebookpagina van het evenement.