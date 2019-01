Het Citadelpark lijkt even een wintersportparadijs Erik De Troyer

23 januari 2019

Woensdagnamiddag vrij én een mooie laag sneeuw... Geen wonder dat het deze namiddag lekker druk is in het Citadelpark. Traditioneel komen heel wat Gentenaars naar daar om gebruik te maken van de vele hellingen. Dat kan met de slee maar net zo goed met het snowboard. Het Citadelpark heeft vandaag een beetje weg van een wintersportparadijs.