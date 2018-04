Hersenschudding na klap tegen wagen 11 april 2018

In de Trekweg in Mariakerke is een fietser gisteren rond 14.45 uur met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een wagen. De man reed met zijn koersfiets in de fietsstraat in de richting van Gent toen hij frontaal op de wagen knalde die net uit zijn parkeerplaats wegreed. Hij liep een hersenschudding op, maar verkeert niet in levensgevaar. Door de klap brak het frame van de fiets in enkele stukken.





De wagen stond in de tegenrichting aan de linkerkant van de weg geparkeerd. Het zicht van de bestuurder werd vermoedelijk belemmerd door andere wagens. Op de rechte Trekweg, die geliefd is bij wielertoeristen, halen koersfietsen vlot snelheden van meer dan 40 kilometer per uur. (WSG/LVB)