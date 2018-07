Herr Seele vraagt vriendin ten huwelijk op podium 18 juli 2018

Tijdens zijn show in het Tinnenpottheater heeft Herr Seele zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dat gebeurde van op het podium en in ontbloot bovenlijf. Vriendin Katia Belloy zei 'ja' waarna de cartoonist de zaal indook om haar te kussen. Wanneer het koppel in het huwelijksbootje stapt, is nog niet geweten. (EDG)