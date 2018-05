Herdenkingsfiets Nikita aangereden 03 mei 2018

02u50 0 Gent Na een lange lijdensweg lijkt het maar niet te stoppen voor de familie en vrienden van Nikita.

Nikita Everaert, een 16-jarig meisje uit Destelbergen, is nog geen drie maanden geleden verongelukt op weg naar school in Lochristi. Ze werd gegrepen door een vrachtwagen. Na het ongeval kwam op de plek een witte herdenkingsfiets te staan om het verkeer te sensibiliseren.





"Pijnlijk"

Dinsdagavond ontdekten de ouders van Nikita dat de fiets werd aangereden. "Het toont aan hoe 'veilig' het daar is", zegt mama Kathy. "Zelfs een herdenkingsfiets is er niet veilig. Dit doet pijn."





Ter plekke waren de vrienden van Nikita, Chiel en Noa de fiets aan het opsmukken met lichtjes en versieringen. "Het is enorm triest", zegt Noa. "Zelfs al rijd je er per ongeluk tegen, het minste wat je kan doen is het melden", zegt ze. Het kruispunt zelf zal pas voor het eerst aangepakt worden in 2019, tot dan zal de fiets het verkeer eraan moeten herinneren voorzichtig te zijn. (DJG)