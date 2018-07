Herbruikbare bekers: graag overal zelfde statiegeld 24 juli 2018

Waren de herbruikbare bekers een succes? "Absoluut", vinden Feestenschepen Christophe Peeters en milieuschepen Tine Heyse. "De Feestenzone lag er spectaculair properder bij. De mensen hebben de omschakeling goed verwerkt. Het was even aanpassen natuurlijk, maar mensen zijn creatief. " Toch is er ook een werkpunt. De hoeveelheid verschillende bekers en terugbrengpunten werkte de mensen op de zenuwen. Ook het feit dat de ene beker 2 euro waard was en de andere 10 cent, maakte het nodeloos ingewikkeld. "We kunnen de organisatoren niet verplichten om allemaal met hetzelfde systeem te werken", zegt Peeters. "Wel moeten we zorgen dat elke beker evenveel waard is, en overal ingediend kan worden. Als we in Gent afwassen, kunnen we daar de bekers opsplitsen en terugbezorgen aan de juiste pleinen." (VDS)