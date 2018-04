Heraanleg Veldstraat nog lang niet zeker 18 april 2018

Of er een nieuw aangelegde Veldstraat komt in 2020 is nog niet zeker. "De Lijn heeft geen budget voor die heraanleg. We hadden graag een akkoord over de werken getekend met De Lijn, maar we moesten ons tevreden stellen met een studie over de heraanleg", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).





Over de heraanleg van de Veldstraat wordt al decennia gesproken. De belangrijkste winkelstraat van Gent ligt er op zijn zachtst gezegd krakkemikkig bij. Maar de heraanleg blijkt niet makkelijk. De tramsporen zijn eigendom van De Lijn en ook de heraanleg van de rioleringen maken het er niet makkelijker op. Recent leek het er op dat de werken in 2020 zouden kunnen gebeuren, maar nu lijkt dat helemaal niet zeker. Om de hinder in de binnenstad te beperken, worden meerdere straten in één dossier gestoken. Het gaat over Verlorenkort, Nederkouter en Koophandelsplein. "De bal ligt in het kamp van de volgende Vlaamse regering", zegt Watteeuw. "Zij moet geld voorzien." Watteeuw riep de gemeenteraadsleden op te lobbyen bij De Lijn. "Het is schaamtelijk hoe de Veldstraat en Zonnestraat erbij liggen." (EDG)