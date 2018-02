Heraanleg van schoolomgeving Don Bosco 14 februari 2018

02u53 0

Het Gentse stadsbestuur trekt dit jaar opnieuw 1 miljoen euro uit om schoolomgevingen veiliger te maken. "Het is belangrijk dat onze jeugd veilig naar school kan met de fiets of te voet. Met een nieuw fietspad en oversteekplaats voor het Don Boscocollege in Zwijnaarde, een verbreding van het voetpad voor de schoolpoort van het HTISA in de Holstraat én een nieuw fietspad voor basisschool Het Tandwiel in Sint-Amandsberg bouwen we verder aan een veiliger Gent", zegt schepen van Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen). Alle werken starten nog voor het eind van deze maand. (YDS)