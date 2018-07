Heraanleg sporen Veldstraat niet voor eerste twee jaar DE LIJN GAAT TIJDELIJKE HERSTELLINGSWERKEN UITVOEREN ERIK DE TROYER

10 juli 2018

02u43 0 Gent De Lijn is begonnen met de staat van alle tramsporen te screenen. Die beslissing kwam er naar aanleiding van de instabiel geworden tramsporen op lijn 4 in Ledeberg. Ook tramlijn 1 riskeert binnen dit en enkele jaren onbruikbaar te worden. De eerste twee jaar zullen er alvast niet meer dan wat opknapwerken gebeuren.

In november 2017 ontdekte De Lijn dat de tramsporen van lijn 4 in zo'n slechte staat waren dat het niet langer verantwoord was om ze te gebruiken. Alhoewel ontdekken misschien niet het juiste woord is. Al sinds 2010 was namelijk geweten dat de sporen daar versleten waren.





Het gaat om het gedeelte tussen het Ledebergplein en Moscou ter hoogte van de Jozef Vervaenestraat. Het gevolg: tramlijn 4 ging twee jaar dicht.





Tramsporen screenen

"Het was de directe aanleiding om toch anders te gaan kijken naar het onderhoud van onze tramsporen. Jarenlang ging het vooral om het opknappen als er problemen opdoken. We zijn gaan inzien dat we toch meer vooruit moeten kijken. Daarom kwam de opdracht van het kabinet van de minister Weyts om alle tramsporen te screenen. Daar zijn we nu mee bezig", legt Marianne Thysebaert van De Lijn uit. "Er zijn twee mogelijkheden. Herstellingen en kleine vervangingen kunnen we doen vanuit het onderhoudsbudget. Voor volledige heraanleg moeten we afspraken maken met de stad en met de nutsbedrijven, want dan spreken we over een gevel-tot-gevelrenovatie. Dan moet men rekenen op twee jaar voor er iets te zien valt."





Renovatie tramlijn 1

De Jozef Vervaenestraat is zo'n gevel-tot-gevelrenovatie. We zijn intussen al acht maanden ver en het dossier voor de heraanleg is nog steeds niet rond. "De heraanleg is voorzien om eind dit jaar te starten", klinkt het. "We hebben momenteel een pendelbus ingezet om delen van Gentbrugge bereikbaar te maken. Die zal natuurlijk niet kunnen rijden als de werken bezig zijn. We moeten nog bekijken hoe we dat kunnen oplossen." Ook lijn 1 moet een grootschalige renovatie. Zeker ter hoogte van de Nederkouter en de Veldstraat zijn de tramsporen instabiel geworden. De stad vreest dat de belangrijkste tramlijn binnen dit enkel enkele jaren een hartinfarct kan ondergaan. Desondanks lijkt er geen spoed aan te pas te komen. De heraanleg van de sporen gaat gepaard met een volledige heraanleg van de Veldstraat. "We kunnen nu al zeggen dat die heraanleg niet voor dit of volgend jaar kan zijn. We voeren wel al tijdelijke herstellingswerken uit aan de tramsporen", klinkt het.