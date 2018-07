Heraanleg Drongenplein mag doorgaan 27 juli 2018

02u34 0 Gent De werken aan Drongenplein liggen momenteel stil door het bouwverlof, maar daarna gaan ze onverminderd door. Een groep handelaars probeerde via de Raad voor Vergunningsbetwistingen de werken stil te leggen, maar die Raad wees hun eis af. De stad reageert tevreden.

Het Drongenplein heraanleggen doe je niet zomaar. Eerdere plannen van het vorige stadsbestuur werden resoluut naar de prullenmand verwezen. Na een uitgebreid inspraaktraject en een jarenlange voorbereiding kwam er uiteindelijk toch een compromis uit de bus en zijn de werken gestart. Toch was een groep handelaars rond het Drongenplein nog steeds ontevreden. Zij hekelen het verminderen van parkeerplaatsen en stellen dat dat nadelig zal zijn voor de handel in Drongen. Ze vinden dat het stadsbestuur niet correct is geweest in het tellen van de plaatsen. Die verminderen - volgens de stad - van 153 naar 135. Het Drongenplein zelf was tot voor kort een parking, maar zal in het najaar een grasveld zijn.





De handelaars trokken naar de rechtbank en wilden de werken via de Raad voor Vergunningsbetwistingen laten stilleggen.





Die raad heeft hun verzoek nu afgewezen. "Ik ben daar als bevoegd schepen heel tevreden mee", zegt Filip Watteeuw van Groen. "Na het bouwverlof zullen de werken hervat worden. Er is nog veel te doen, maar tegen eind september moet het helemaal klaar zijn. De Drongenaars hebben recht op een mooi dorpsplein." Tegen het moment dat er ooit een uitspraak ten gronde komt over de heraanleg, zal die dus al een hele tijd gebeurd zijn. (VDS)