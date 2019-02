Heraanleg Baudelopark begint dit najaar, klaar tegen Gentse Feesten 2020 Sabine Van Damme

25 februari 2019

19u38 0 Gent De lang geplande heraanleg van het Baudelopark zou dit najaar eindelijk beginnen. De omgevingsvergunning daarvoor is binnen. Tegen de Gentse Feesten 2020 moet alles klaar zijn, maar zelfs als dat niet lukt, gaan de Feesten in het park sowieso door.

Het was Gert Robert van N-VA die vroeg naar een stad van zaken voor het Baudelopark. De heraanleg van dat park wordt al aangekondigd sinds 2014, maar telkens de Gentse Feesten voorbij zijn, blijft het stil, en wordt er niet gewerkt. De noodzakelijke omgevingsvergunning die Vlaanderen moest afleveren, is nu eindelijk binnen. Het enige euvel wat restte waren aannemers. Voor de laatste offerte, uitgeschreven vorig jaar, waren de drie kandidaten veel duurder dan wat de stad had verwacht.

“In april lanceren we een nieuw bestek”, zegt schepen Astrid De Bruycker, verantwoordelijk voor openbaar groen. “Ondertussen lopen er gesprekken met de Vlaamse Waterweg over het verlagen van de kades aan het park. Ons doel is om de werken effectief te beginnen in het najaar van 2019. Tegen de Gentse Feesten van 2020 moet alles dan klaar zijn, en zelfs mocht dat niet lukken, zullen we in het bestek voldoende voorwaarden voorzien zodat de Feesten in het park zéker kunnen doorgaan.”