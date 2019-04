Henri (98) en Adriana (95) vieren hun 78ste huwelijksverjaardag thuis in Wondelgem: “Elkaar graag zien is ons geheim” Yannick De Spiegeleir

17u41 0 Gent Op liefde staat geen leeftijd. Het is een wijsheid die Henri Cansse (98) en Adriana Schneider (95) samen nog dagelijks in de praktijk brengen. Vandaag vierde het Gentse echtpaar hun 78ste huwelijksverjaardag thuis in hun appartement in Wondelgem. Slechts weinig koppels doen het hen na.

Henri en Adriana waren overburen in de Australiëstraat: een straat nabij de Afrikalaan die intussen niet meer bestaat. 20 en 17 waren ze toen ze elkaar het jawoord gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1941. “Uiteraard was het geen gemakkelijke periode, maar tijd om te wachten was er niet”, weet Adriana. “Ik herinner me dat de dag van ons huwelijk de Muidebrug defect was. We moesten te voet naar de stad om ons huwelijk te voltrekken. Je kan het je nu nog moeilijk voorstellen, maar we hebben honger geleden toen en geld voor een huwelijksfoto was er niet.” Henri was na de oorlog voorman in de dokken en Adriana zorgde voor haar dochter Gerarda.

Al die jaren bleven Henri en Adriana gelukkig getrouwd. Vandaag wonen ze samen op een flat in Wondelgem. “Wat ons geheim is? Elkaar graag zien, zo eenvoudig is het.” De familie telt bovendien een vrouwelijk vijfgeslacht. Het koppel heeft naast een dochter, twee kleinkinderen, een achterkleindochter én een achterachterkleindochter. “Toen we onze 75ste huwelijksverjaardag vierden, had ik juiste een lelijke val gemaakt. Ik heb dan maar een zonnebril opgezet”, lacht Adriana.

Onze redactie wenst het echtpaar nog veel gelukkige en gezonde jaren samen.