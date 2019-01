Hema op Korenmarkt ontruimd na gasgeur Jeffrey Dujardin

03 januari 2019

17u53 0

Op de Korenmarkt in Gent werd donderdagochtend om 10.15 uur even de Hema ontruimd nadat een gasgeur gemeld was. Klanten die in de Hema rondliep roken een verdachte geur, waarop de brandweer van brandweerzone Centrum verwittigd werd. Die kwamen ter plaatse om metingen te doen en er werd een perimeter afgesloten. De resultaten van de metingen waren negatief, de perimeter werd opgeheven en klanten mochten terug de winkel binnen.