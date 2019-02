Hema Korenmarkt ontruimd voor gasgeur Sam Ooghe & Sabine Van Damme

25 februari 2019

11u21 1 Gent Even paniek in Gent centrum zonet, toen politie en brandweer massaal de Korenmarkt op stoven. De winkel Hema werd ontruimd omwille van een gasgeur.

Na het gaslek waarvoor vorige week de Veldstraat werd afgesloten, was het daarnet de beurt aan de Korenmarkt. Politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse omdat er melding was gemaakt van een gasgeur. De winkel Hema werd meteen ontruimd. De eerste metingen binnen, ook in schoenenwinkel Torfs even verderop, waren negatief. Aangezien er geen probleem werd gevonden, mochten de zaak de deuren weer openen. Straks komt distributiebeheerder Fluvius nog ter plaatse voor definitief uitsluitsel, maar dat lijkt een formaliteit: de hulpdiensten zijn intussen al vertrokken.