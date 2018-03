Helpdesk strijdt tegen genitale verminking 21 maart 2018

Op vraag van de Stad Gent zal GAMS vzw personen die te maken krijgen of kunnen krijgen met vrouwelijke genitale verminking sensibiliseren en informeren.





Tweemaal per maand wordt een inloopspreekuur georganiseerd bij De Sloep vzw, gelegen aan Dok Noord. De eerste en de derde maandag van de maand kunnen mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met de problematiek er terecht voor onthaal, doorverwijzing naar de gepaste instanties of individuele begeleiding.





GAMS zal daarnaast vormingen en infomomenten voor professionals aanbieden om zo aan deskundigheidsbevordering te doen en meer samenwerking rond het thema te creëren. "Er is behoefte aan extra preventie. Met de opening van de nieuwe helpdesk in Gent wordt de dienstverlening van GAMS in Vlaanderen verankerd", zegt schepen van Welzijn Resul Tapmaz (sp.a).





(YDS)