Helft van alle Van Eycks komt over twee jaar naar Gent 26 juni 2018

02u47 0 Gent Over exact twee jaar start het Van Eyck-jaar in Gent. Gisteren werd al een tipje van de sluier gelicht van alles wat er te beleven zal zijn. "Van de twintig bekende schilderijen door Jan Van Eyck willen we er zeker tien naar Gent halen", stelt schepen van cultuur Annelies Storms( sp.a). In de Sint-Baafskathedraal is er een nieuw bezoekerscentrum.

Er is nu al een slagzin voor het Van Eyck-jaar: 'OMG, Van Eyck was here'. Dat is een moderne verwijzing naar Jan Van Eyck die bijna 600 jaar geleden de eerste tag maakte. Meer bepaald op het bekende portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw. Daarop staat in het Latijn 'Jan Van Eyck was hier'.





"We hebben al een afspraak met de Gemäldegalerie in Berlijn om werken uit te lenen, maar we hopen naast een pak werken van Van Eyck ook heel wat schilderijen van tijdsgenoten te kunnen tonen", zegt cultuurschepen Storms. De stad hoopt dat Van Eyck en het Lam Gods een massa toeristen op de been zullen brengen. De Sint-Baafskathedraal krijgt tegen die tijd een volwaardig bezoekerscentrum waar men met een soort virtual-realitybril alle details van het veelluik zal kunnen bestuderen.





Gentse tongval

Het bisdom heeft al heel wat acteurs in dienst genomen om de stemmen van de personages van de tentoonstelling in te spreken. Er is echter nog één stem die ontbreekt: die van Jan Van Eyck zelf. "Hij was een ingeweken Limburger die Frans sprak met een Gentse tongval. Wie iemand kent die aan die eisen voldoet, mag het ons laten weten", zegt kanunnik Ludo Collin. Suggesties kunnen naar destemvanjan@vaneyckwashere.be (EDG)