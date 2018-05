Helft bromfietsen niet in orde 31 mei 2018

02u42 0

Bij een controleactie in Gent gericht op bromfietsers bleken 17 van de 38 gecontroleerde bromfietsen niet in orde te zijn. Acht van de bromfietsen werden door de politie ingehouden wegens overdreven snelheid. Een van die bestuurders legde ook een positieve speekseltest af en had geen geldig inschrijvingsbewijs. Hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Er werden ook nog 17 andere inbreuken vastgesteld en beboet. "Helaas blijven controles op bromfietsen een noodzaak", klinkt het bij de politie, die meer acties aankondigt. (WSG)