Heldhaftige postbode die herder Fanny uit brand haalde: “Soms ben ik bang van honden, ja. Maar ik wist dat ik moést ingrijpen” Jeroen Desmecht

10 januari 2019

12u45 0 Gent Postbode Nsinga Serge wist heel wat harten te beroeren door de Australische herder Fanny uit een brandende woning te redden. Donderdag, de dag na de brand, passeerde hij tijdens zijn ronde terug langs de woonst. “Of ik bang ben van honden?”, lacht de postbode. “Soms wel, soms niet. Ik wist gewoon dat ik iets moest doen. “

De woning van het gezin Bernard vatte woensdagmiddag vuur. Nsinga Serge was op dat moment verderop in de Nieuwkolegemlaan bezig met zijn dagelijkse ronde toen hij de brand opmerkte. “Ik wist dat de mevrouw s’ middags soms thuis is, omdat ze de aangetekende brieven tekent”, zegt de postbode. “Ik ging snel tot daar, maar zag dat er niemand thuis was. Ik ben meteen bij de buren gaan aanbellen. Zij hebben dan de brandweer en de politie gebeld.”

Bloempotje

Nadat hij de buren had verwittigd, merkte de postbode de hond op. Met behulp van een potje sloeg hij het raam in, zodat de viervoeter kon ontsnappen. “Ik wist dat ze een hond hadden: ze volgt mij altijd als ik de post kom binnen steken”, zegt Serge. “Alle postbodes weten in welke woningen een hond zit”, vult Philip Bernard al lachend aan. “We zijn hem echt enorm dankbaar. We zijn zwaar getroffen, maar materiële zaken zijn vervangbaar. Fanny is het belangrijkste. Had ik zelf kunnen kiezen tussen de brand blussen of de hond redden, dan had ik geen seconde getwijfeld.”

Gewoon mijn plicht gedaan

“Of ik bang ben van honden?”, lacht de postbode. “Soms wel, soms niet. Ik wist gewoon dat ik iets moest doen. Het is een beetje zoals Man bijt hond: soms draait het anders uit dan je zou verwachten. Maar ik ben echt geen held, ik heb gewoon mijn plicht gedaan.” Het getroffen gezin denkt daar duidelijk anders over. “De brandweer bellen en op veilig afstand blijven, dat is je plicht. Wat jij hebt gedaan is veel meer dan dat”, zegt Philip Bernard. “

Het is dan ook niet de eerste keer dat de postbode zijn handen uitsteekt in een gevaarlijke situatie. Zo wist hij een tijd terug een brandende frietketel uit te schakelen. “Ik was bij een vriendin thuis te gast, toen de frietketel vuur vatte. Door rustig te blijven en voorzichtig de stekker uit te trekken, hebben ik het vuur toen onder controle gekregen.

Noodopvang

Het gezin kreeg door de brand een serieuze klap te verwerken. “Er komt plots heel wat op je af: financieel is dat ook een serieuze kater. De verzekering dekt natuurlijk een deel, maar lang niet alles.”

De woning van de familie Bernard is nu voor zes maanden onbewoonbaar. Sinds deze middag heeft het gezin een noodopvang gevonden. “We kregen bericht dat er een gemeubeld appartement beschikbaar is, waar ook onze hond welkom is. Ik had al naar een heleboel mensen gebeld, maar nu hebben we dus een tijdelijk onderkomen op wandelafstand van de school van onze dochter.”