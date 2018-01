Heel wat schade in regio door stormweer BOMEN GEVELD DOOR RUKWIND INSTORTINGSGEVAAR IN GEBOUW TECHNISCHE DIENST ZELZATE WOUTER SPILLEBEEN DIDIER VERBAERE & KRISTOF VEREECKE

02u50 0 Wouter Spillebeen In de Willy Maststraat in Wondelgem werd een boom in een voortuin geveld. Een buurtbewoner kwam de boom verzagen om het hout te gebruiken voor zijn open haard. Gent Op verschillende plaatsen in de regio heeft het stormweer gisteren schade veroorzaakt. In Wondelgem en Melle werden bomen geveld door de hevige rukwind en in Zelzate moest een gebouw van de technische dienst sluiten wegens instortingsgevaar. In Schellebelle werden dan weer preventief pompen geplaatst aan de Schelde.

In de tweede helft van de nacht van dinsdag op woensdag begon het steeds harder te waaien. Gisteren besloot burgemeester van Zelzate Frank Bruggeman (VLD-Sd) om het administratief gebouw van de technische dienst aan de Suikerkaai per direct te sluiten wegens instortingsgevaar. Door stormschade dreigde één van de muren van het gebouw om te waaien.





James Arthur Burgemeester Frank Bruggeman toont de muur die dreigde om te waaien.

Dienst blijft beschikbaar

"Na een zware windstoot hoorde ons personeel plots stenen vallen", doet Frank Bruggeman het relaas van de feiten. "Toen ik polshoogte ging nemen stond de muur al volledig bol en dreigde hij zelfs om te waaien. Omdat het om een belangrijke draagmuur gaat, konden we niet anders dan het gebouw onmiddellijk sluiten en voorlopig stutten. Daarnaast komt er ook een tijdelijke veiligheidsperimeter rond het gebouw. Een stabiliteitsingenieur moet nu bepalen wat er verder moet gebeuren. De kans bestaat dat we het gebouw moeten slopen, maar het is nog veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Dat het geen goede zaak is voor de gemeente moet ik niet vertellen." Het zevenkoppige personeel van de technische dienst werd gisteren al onmiddellijk verhuisd naar het Z-gebouw langs de Vredekaai. "Onze diensten blijven gewoon bereikbaar. Ook telefonisch blijft het normale nummer 09/345.95.69 in dienst. Het magazijn van de technische dienst aan de Suikerkaai blijft gewoon open."





Bomen geveld

In de Willy Maststraat in Wondelgem velde de wind 's nachts rond 4 uur een grote boom die in een voortuin stond. Die viel op de straat, waar op dat moment geen auto's stonden. "Gelukkig, want normaal staan er altijd wagens geparkeerd", vertelt de bewoonster. "De boom kwam net voor de auto van de overburen neer. Er is dus enkel schade aan mijn omheining." De boom vertoonde al wat rot en werd met wortel uit de grond getrokken. De brandweer verzaagde de boom en liet de stukken achter in de voortuin. "Een man die enkele huizen verder woont, sprak me 's nachts aan tijdens alle commotie. Hij kon het hout goed gebruiken in zijn open haard en hij zou het zelf komen verzagen. Dat is goed voor mij, want anders moest ik het zelf opruimen. Zo helpen we elkaar." Ook in Melle viel een boom om door de hevige rukwinden.





Met de weersvoorspelling in het achterhoofd werden dinsdagavond de gondels van het reuzenrad op de Gentse kersmarkt er afgehaald. De attractie bleef gisteren in de loop van de dag gesloten. Later als de wind gaan liggen was werd het rad terug geopend.





Pompen langs Schelde

In Schellebelle moest de brandweer een boompje afzagen in de Blokstraat en de provincie plaatste ook preventief pompen aan de Schelde, om bij hoogtij overtollig water uit de beken weg te pompen. De Vlaamse Waterweg nv, Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal, zette ook de overstromingsgebieden Paardeweide (Berlare), de Bergenmeersen (Wichelen) en Wijmeers (Berlare en Wichelen) open omdat er gevaarlijk stormtij was voorspeld. De Bohemen en Watermolenstraat in Wichelen liepen onder water en werden afgesloten.





Daarom werd de keten van gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan opengesteld om overtollig rivierwater op te vangen. De brandweer van Wetteren kreeg twee oproepen voor minieme wateroverlast. Onder meer een rijstrook van de E40 liep even onder water toen een rooster verstopt raakte.