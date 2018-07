Headbangen kan na de Rode Duivels 04 juli 2018

Iedereen lijkt bekomen van het spannend slot maandagavond. Nu onze Rode Duivels vrijdag om 20 uur Brazilië op het menu krijgen, wordt er rekening mee gehouden. In Gent blijkt de officieuze sperperiode voor de Gentse Feesten voor vele concertzalen en cafés soelaas te brengen. In de gekende Kinky Star zullen ze toch rekening houden met de Duivels. Daar staat een avondje headbangen gepland. Twee metalbands staan er om 20.30 uur geprogrammeerd. "We hebben al een meeting gehad na de winst van onze Rode Duivels", zegt Silke van het Muziekcentrum Kinky Star. "We zullen de match op groot scherm tonen en gaan de uren aanpassen." Bij Gent Jazz zal niks wijzingen. "Jef Neve speelt vroeg genoeg, om 18.30", zegt festivaldirecteur Bertrand Flamang. "Paolo Conte speelt om 22.30 uur. Hij is een man van leeftijd en Italiaan, ik vermoed dat hij niet staat te springen om op het WK te wachten." In Wetteren komt vrijdag om 19.30 uur Frank Vander Linden een streepje muziek spelen. De organisatoren hebben beslist het optreden te laten doorgaan, maar richten hun pijlen wel op diegene die niet zo voetbal-minded zijn. (DVL/DJG)