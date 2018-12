Havenhuis op de Graslei helemaal klaar Sabine Van Damme

18 december 2018

12u46 0 Gent Het ‘Huis van de Vrije Schippers’ op de Graslei is helemaal gerestaureerd. Sinds deze zomer schittert de gevel weer, nu is ook de binnenzijde klaar. Het Havenhuis moet North Sea Port mee op de kaart zetten.

Het zestiende-eeuwse gildehuis ‘Huis van de Vrije Schippers’ is een van de meest prestigieuze panden in Gent. Twee jaar lang werd het aan de binnenkant en aan de buitenzijde gerestaureerd in opdracht van North Sea Port, de fusiehaven van Gent en Zeeland. In 2011 kocht het Havenbedrijf Gent – dat intussen dus North Sea Port heet – het gebouw, van 2016 tot 2018 werd het gerestaureerd.

Nu is ‘Het Havenhuis’, zoals het genoemd zal worden, klaar. Het zal gebruikt worden om nationale en internationale bedrijven en gasten van North Sea Port te ontvangen. In het Havenhuis zijn kantoorruimtes gemaakt, en in de kelder en op de zolder kunnen gasten worden verwelkomd. Maar ook het grote publiek mag meegenieten van het opmerkelijke interieur. Tegen de zomer van 2019 zal er een expositie openen over de hedendaagse, 9.300 hectare grote, grensoverschrijdende haven, van Vlissingen tot in Gent. Dat havengebied is 60 kilometer lang en biedt jobs aan bijna 100.000 mensen.

Vanaf de 11de eeuw begon aan de Graslei en de Korenlei de haven te bloeien. In 1530 kocht de Gilde van de Vrije Schippers het pand aan de Graslei van de Molenaarsgilde. Het pand is destijds voorzien van een nieuwe, stenen voorgevel in Balegemse Zandsteen. De voorgevel is een voorbeeld van Brabantse Gotiek. Kenmerkend aan het gebouw zijn de lichtgetinte Balegemse zandstenen, de rijke en gedetailleerde versiering, de wapenschilden (ook van Keizer Karel) en de torentjes. Voor de wereldtentoonstelling van 1913 werd het pand grondig gerestaureerd. De traphal en de zalen op de begane grond werden vernieuwd in Neogotische stijl met gedetailleerde houtgesneden gravures en figuratieve muurschilderingen.