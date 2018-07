Haven wil buizennetwerk voor CO2-transport 30 juli 2018

In het havengebied van North Sea Port gaat een onderzoek van start naar de mogelijke uitrol van een grootschalige buisleidinginfrastructuur. Die leidingen zijn van belang om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.





Het onderzoek 'Clean Underground Sustainable Transport', of kortweg CUST-project loopt tot 30 juni 2019. Als het havengebied North Sea Port in de toekomst een aantal grensoverschrijdende projecten op poten wil zetten om CO2 te transporteren en een alternatieve bestemming te geven dan is een grootschalige buizeninfrastructuur noodzakelijk. De leidingen kunnen ook gebruikt worden om waterstof te verdelen of om bijvoorbeeld de restgassen van ArcelorMittal in te zetten als grondstof bij Dow Chemicals (Steel2Chemicals). Verwacht wordt dat een dergelijke buizeninfrastructuur ook een positieve impact zal hebben op de leefbaarheid van de havenregio, want hoe meer transport via de leidingen, hoe minder er over de weg en het water moet gebeuren. De studie zal 175.00 euro kosten. (VDS)