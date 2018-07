Haven onbereikbaar voor grootste zeeschepen 28 juli 2018

02u27 0

Door de aanhoudende droogte en hitte is ook in het kanaal Gent-Terneuzen en in de Gentse haven het waterpeil stevig gezakt. Daardoor kunnen de grootste zeeschepen niet meer in Gent aanmeren. Het waterpeil staat zowat 15 centimeter lager dan normaal, maar daardoor volstaat de totale waterdiepte van 13,35 meter niet langer voor schepen van meer dan 30.000 ton. De grootste schepen moeten dus op zee een deel van hun lading overladen naar een duwbak, die dan wordt meegeduwd. Dat gebeurde tot nu één keer. Sinds begin juli is dat een keer per week. (VDS)