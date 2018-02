Hartje Gent krijgt eerste 'wielercafé' TE VERKRIJGEN: PINTJE, KOFFIE, OF MASSAGE NA EEN LANGE RIT YANNICK DE SPIEGELEIR

08 februari 2018

02u39 0 Gent De horeca in de Gentse binnenstad krijgt er over enkele weken een bijzondere speler bij. Dieter Jacobs (32) en Bram De Winde (35) openen er in maart het 'Pedaleur de Flandres Cycling' Café. "Je zal bij ons zowel een koffie of een pintje kunnen drinken als je fiets onderhouden", klinkt het.

Nu het veldritseizoen achter de rug is, maken wielerliefhebbers zich stilaan op voor de voorjaarsklassiekers op de weg. Nog voor de start van de Ronde van Vlaanderen willen Gentenaars Dieter Jacobs (32) en Bram De Winde (35) hun wielercafé in hartje Gent openen. "De exacte locatie houden we voorlopig nog even geheim om de spanning op te voeren", vertellen de twee vrienden, die zelf beiden al jaren gebeten zijn door de wielermicrobe.





Cake na de rit

Met het 'Pedaleur de Flandres Cycling Café' willen ze een ontmoetingsplek bieden voor gepassioneerde wielerliefhebbers. "In ons wielercafé zullen we een gamma aanbieden van snacks en aangepaste dranken zoals een 'Cycling Coffee' of het Nederlandse fietsbiertje 'à Bloc' en een lekker stukje cake voor of na de rit", verduidelijkt Dieter. "Onze gasten zullen hier samen op groot scherm van wielerwedstrijden kunnen genieten", vult Bram aan.





Met hun Cycling Café willen de twee vrienden echter meer bieden dan het aanbod van de zoveelste horecazaak. Ze spelen ook in op de noden van fietsers die wonen in de stad. "Ik woon zelf op een appartement en bij gebrek aan een tuin moet ik mijn fiets een wasbeurt geven op straat. In ons wielercafé zullen we een werkplaats hebben waar fietsers hun racemachine onder handen kunnen nemen en gebruik kunnen maken van een 'fietsdouche'. Als het technische luik hun petje te boven gaat, kunnen ze een afspraak maken bij onze mechanieker.





Bijzonder ook is de 'Prof voor een week'-formule van het wielercafé. "Wie een weekje in Gent verblijft, kan bij ons een professionele koersfiets huren om de Vlaamse Ardennen en zijn legendarische kasseien te verkennen. Van het vullen van bidons, het regelen van een gids of een massage achteraf. We zorgen voor alles."





Verder kan je in het Cycling Cafe terecht voor koersfietsen, coole wielertruitjes, wieleraccessoires of gewoon een setje nieuwe bandjes. "We zullen ook later op de avond geopend zijn zodat bezoekers ook na hun werk bij ons terechtkunnen. In het weekend openen we vroeg zodat het cafe een ontmoetingsplaats wordt voor eenzame fietsers op zaterdag- en zondagochtend", aldus Dieter en Bram.





Om de opstart van hun zaak in goede banen te leiden, hebben Dieter en Bram een crowdfundingsactie op poten gezet. Wie hen wil steunen, kan voor meer informatie surfen naar https://mobile.ulule.com/cycling-cafe/.