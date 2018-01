Hardrijders krijgen rood licht PRIMEUR VOOR GENT VANAF 2020 GETEST OP BARON DE GIEYLAAN SABINE VAN DAMME

02u38 0 Foto WN De Baron de Gieylaan wordt heraangelegd en krijgt nadien een 'Rode Rem'. Gent Wie te snel rijdt op de Baron de Gieylaan in Zwijnaarde krijgt binnenkort rood licht. De 'Rode Rem', een primeur voor Gent, wordt getest vanaf 2020. Bij de heraanleg van de straat wordt een verkeerslicht op zonne-energie geplaatst, dat geactiveerd wordt door een snelheidsradar.

Nieuw is het systeem Rode Rem niet. Ternat ging er in 2011 als eerste Vlaamse gemeente mee aan de slag. Volgens gemeenteraadslid Sami Souguir (Open Vld) is het een systeem dat in Gent zijn nut zou kunnen bewijzen, zeker in de zone 30, maar mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) wil niet zo hard van stapel lopen. "We hebben advies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dat zegt dat het systeem juridisch gezien perfect kan toegepast worden. Maar zelf gebruiken ze het niet, wegens een verhoogd risico op roodrijden."





Toch zal Gent het systeem uitproberen. Dat zal gebeuren op de Baron de Gieylaan, op de grens van Zwijnaarde en De Pinte, waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt.





Parkbos

"We gaan een Rode Rem installeren bij de heraanleg van die straat. Dat zal evenwel niet onmiddellijk gebeuren. Er moeten nog een aantal stukken voortuin verworven worden om de weg te kunnen verbreden. De werken zullen ten vroegste in 2019 starten, de Rode Rem zal dus pas in 2020 getest worden. We kiezen wel bewust voor die baan, omdat het een lange weg is waar automobilisten wel eens geneigd kunnen zijn om het gaspedaal in te drukken. Maar op die weg komt ook een toegang tot het Parkbos, dus zullen daar in de toekomst veel zwakke weggebruikers passeren."





Tiental seconden

Op een nog te bepalen punt komt een snelheidsradar, verbonden met een verkeerslicht dat werkt op zonne-energie. De snelheid van alle aankomende voertuigen wordt gemeten. Bij voertuigen die zich aan de snelheid houden, blijft de onderste lamp van het verkeerslicht oranje knipperen, en kan de chauffeur gewoon doorrijden. Als iemand te snel rijdt, springt het verkeerslicht op oranje en dan op rood, voor een tijd die kan ingesteld worden. Doorgaans is dat maar een tiental seconden. Daarna kan ook dat voertuig weer doorrijden, hopelijk dan aan een lager tempo. "We weten nog niet of we het systeem daarna uitbreiden naar de rest van de stad. Dat zal afhangen van het proefproject", aldus nog Watteeuw.