Hardleerse bestuurder krijgt 3 jaar rijverbod en meer dan 4.000 euro boete na zoveelste veroordeling JDG

09 april 2019

15u56 0 Gent Een man uit Wondelgem mag zijn wagen de komende drie jaar aan de kant laten staan: nadat hij voor de zesde keer werd gevat zonder verzekering, was de maat vol voor de politierechter. Ze legde hem ook een geldboete van 4.120 euro en een celstraf van 4 maanden op.

De man liep tegen de lamp nadat hij met z’n voet te diep in het gaspedaal een snelheidscontrole passeerde. Voor de (lichte) snelheidsovertreding legde de politierechter hem dinsdag 120 euro op.

Maar dat is waarschijnlijk het laatste van zijn zorgen: zijn voertuig was namelijk noch ingeschreven, noch verzekerd. “Ik heb schulden en moest dringend werk zoeken”, verdedigde hij zichzelf. “Ik had de wagen juist gekocht, en had er alles aan gedaan om hem in orde te zetten.”

“U bent al vijf keer veroordeeld voor soortgelijke feiten. De laatste keer werd u zelfs een celstraf van 3 maanden opgelegd. Hoe haalt u het dan in uw hoofd om opnieuw in een onverzekerd voertuig te stappen?”, aldus de politierechter.

In aanmerking voor uitstel kwam de man niet meer. Dat dankzij een voorgaande correctionele veroordeling van meer dan 12 maanden. De politierechter legde hem dinsdag dan ook een effectieve celstraf van 4 maanden, een geldboete van 4.120 euro én een rijverbod van 3 jaar op. Duidelijk niet naar de zin van de veroordeelde, die nee-schuddend de rechtbank verliet.